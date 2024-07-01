Верховный суд США не стал выдавать бывшему президенту страны Дональду Трампу абсолютный иммунитет от юридического преследования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно решению суда, действие президентского иммунитета Трампа распространяется только на те его поступки, которые он совершил находясь в официальном статусе президента США. Соответственно, иммунитет не распространяется на любые обвинения, которые не касаются действий Трампа во время исполнения им обязанностей президента.

«Другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос», — сказано в заявлении суда.



Напомним, что в США проходит судебное разбирательство, на котором рассматривается обвинение в отношении Трампа во вмешательстве в президентские выборы, а также организации штурма Капитолия. Ранее сторона защиты заявила, что обвиняемый должен иметь президентскую неприкосновенность, так как в момент штурма он исполнял обязанности главы государства. Однако сторона обвинения утверждает, что действия Трампа вышли за рамки президентских полномочий, поэтому закон о неприкосновенности не должен применяться. При этом в феврале 2024 года апелляционный суд Вашингтона уже отказал Трампу в предоставлении иммунитета.