Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о том, что каждый день отправляет президенту Франции Эмманюэлю Макрону сообщения со словами поддержки после поражения его коалиции на парламентских выборах. Об этом со ссылкой на агентство DPA пишет ТАСС.

Французский президент распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы после проигрыша своей партии на июньских выборах в Европарламент. Однако партия Эммануэля Макрона проиграла и в первом туре выборов в парламент Франции, заняв третье место. Убедительную победу одержало «Национальное объединение» и союзные с ним силы, набрав 33,15% голосов.

По словам Шольца, они активно общаются с Макроном в формате СМС-сообщений по поводу политической ситуации во Франции.

«Мы обсуждаем ситуацию, которая действительно удручает», - рассказал канцлер Германии на неофициальном летнем съезде левого крыла Социал-демократической партии Германии.



При этом Шольц выразил надежду, что французам, «которых он любит и ценит», удастся не допустить появления правительства, «возглавляемого правопопулистской партией».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль внимательно следит за проходящими во Франции парламентскими выборами, которые в целом отражают тенденции в Европе.