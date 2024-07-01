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На Украину прибыли американские конгрессмены

На Украину прибыли американские конгрессмены во главе с председателем комитета палаты представителей США по разведке Майком Тернером. Об этом сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк в социальной сети Х.

На Украину прибыли американские конгрессмены
© Lenta.ru

«С возвращением в Киев (...) для обсуждения того, как помощь США помогает Украине», — написала дипломат.

В американскую делегацию также вошли члены Палаты представителей США Ронни Джексон, Тони Гонсалес, Бетти МакКоллум и Джон Джойс.

21 июня в столицу Украины прибыл заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс.

В начале июня канал NBC News сообщил, что украинские чиновники недовольны послом США в Киеве из-за ее слов о коррупции на Украине.

В мире
Ронни Джексон
Бриджит Бринк
Майк Тернер
Джон Басс