На Украину прибыли американские конгрессмены во главе с председателем комитета палаты представителей США по разведке Майком Тернером. Об этом сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк в социальной сети Х.

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«С возвращением в Киев (...) для обсуждения того, как помощь США помогает Украине», — написала дипломат.



В американскую делегацию также вошли члены Палаты представителей США Ронни Джексон, Тони Гонсалес, Бетти МакКоллум и Джон Джойс.

21 июня в столицу Украины прибыл заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс.

В начале июня канал NBC News сообщил, что украинские чиновники недовольны послом США в Киеве из-за ее слов о коррупции на Украине.