В Киеве объявили о серьезных кадровых изменениях во власти

Власти Украины готовят существенные кадровые изменения в правительстве. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он отметил, что заседание Рады отложили на неделю, как «и повод саммита НАТО».

«На самом деле причина немного другая. И здесь советую всем вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то, что я писал, что есть ощущение, что это будет гораздо больше, чем назначение пары министров», — написал Железняк.



Ранее он сообщал, что кабинет министров Украины ждут серьезные кадровые перестановки. По его словам, свои места потеряют не только министры, вице-премьеры, но и генпрокурор и члены Счетной палаты.