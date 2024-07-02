Байден призвал американцев «вынести приговор» Трампу на выборах

Президент Соединенных Штатов демократ Джо Байден считает, что американский народ должен "вынести приговор" бывшему главе администрации США Дональда Трампу на ноябрьских выборах, отказав ему в праве вернуться на высший государственный пост. Такое мнение американский лидер выразил в понедельник вечером в Белом доме в ходе непродолжительного телеобращения к согражданам в связи с принятым Верховным судом США решением о частичном иммунитете республиканца Дональда Трампа от юридического преследования.

"Теперь американский народ должен сделать то, что следовало быть готовым сделать суду, который этого не сделает. Американский народ должен будет вынести приговор поведению Дональда Трампа. Американский народ должен решить, делает ли нападение на нашу демократию 6 января [2021 года] Дональда Трампа непригодным для работы на высшем государственном посту. Американский народ должен решить, приемлема ли поддержка Трампом насилия для сохранения власти. И, возможно, самое главное: американский народ должен решить, хочет ли он вновь доверить пост президента Дональду Трампу, зная теперь, что он сильнее осмелел, чтобы делать то, что хочет, когда хочет", - утверждал Байден.



Байден назвал маловероятным приговор Трампу за штурм Капитолия

При этом он обвинил Трампа в попытке сорвать передачу власти по итогам предыдущих президентских выборов в США. "Почти четыре года назад мой предшественник послал толпу, готовую применять насилие, в Капитолий, чтобы остановить мирную передачу власти", - заявил Байден.

"Теперь человеку, который отправил эту толпу в Капитолий, грозит потенциальный приговор уголовного характера за произошедшее в тот день. И американский народ заслуживает ответа в судах в преддверии нынешних выборов. У общественности есть право знать ответ на вопрос о том, что произошло 6 января, - до того, как ее опять попросят проголосовать в текущем году", - сказал Байден. Однако, отметил он, "из-за сегодняшнего решения [Верховного суда США] это крайне, крайне маловероятно". "Это плохая услуга народу нашей страны", - убежденамериканский лидер.



Беспорядки в Капитолии

Байден одержал на выборах 2020 года победу над Трампом. Последний добивался переизбрания на пост главы вашингтонской администрации и затем ожесточенно оспаривал исход голосования. Сторонники Трампа, собравшиеся 6 января 2021 года в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов выборов. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. Американский спецпрокурор Джек Смит объявил в августе 2023 года о выдвижении обвинений Трампу в рамках дела о событиях 6 января по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть за счет незаконных действий.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев (в июле) и демократов (в августе).