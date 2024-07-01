Науседа поддержал выход из Конвенции по кассетным боеприпасам

Пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы сообщила, что глава государства поддержал выход из Конвенции по кассетным боеприпасам. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ранее Науседа считал выход из Конвенции неудачным решением, которое ударит по международному имиджу страны. Выход из соглашения позволит Литве использовать, хранить и передавать кассетные боеприпасы — особый вид снарядов, которые выбрасывают при детонации боевые припасы меньшего размера.

«Президент выступает за то, чтобы для защиты государства и укрепления боевой мощи подразделений армии использовались все возможные средства, в том числе кассетные боеприпасы», — рассказали в пресс-службе Науседы.



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