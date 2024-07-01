Алиев заявил о сроках подготовки мирного договора между Баку и Ереваном

Баку и Ереван могут завершить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Газета.Ru

Он добавил, что договориться можно сначала по основным принципам, а после начать работать над деталями мирного соглашения. Все это станет возможно после того, как будут внесены изменения в Конституцию Армении. Lenta.ru

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном важен с точки зрения стабильности на Южном Кавказе. До этого Мирзоян сообщал, что Армения готова заключить мирный договор с Азербайджаном. По его словам, в течение ближайшего месяца Ереван может доработать окончательный текст документа и согласовать его, однако ожидает ответной положительной реакции из Баку. News.ru