Маск обвинил Харрис во лжи из-за поста про Трампа

Предприниматель Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, предупредил вице-президента США Камалу Харрис, что в соцсети X не следует размещать лживые сообщения. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Харрис разместила в X пост, в котором обвинила 45-го президента США Дональда Трампа в желании ввести тотальный запрет на аборты в случае его избрания на второй срок. Она рассказала также, что американский лидер Джо Байден, напротив, приложит максимальные усилия к тому, чтобы отстоять «репродуктивные свободы».

«Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это [ничем не подтвержденные заявления] больше не работает?», — задал риторический вопрос Маск.



Харрис заявила, что выступление Байдена на дебатах не было его "звездным часом"

Напомним, что Харрис ранее неоднократно критиковала Трампа за мнимое желание запретить аборты. Так, в апреле 2024 года она обвинила его в том, что он якобы повлиял на решение Верховного суда штата Аризона по ограничению «репродуктивных свобод».

Вместе с тем, отмечают эксперты, Трамп старается дистанцироваться от темы абортов, в случае необходимости — делает аккуратные, выверенные заявления.