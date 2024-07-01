Президент Франции Эммануэль Макрон совершил роковую ошибку, полагая, что граждане одобрят его жесткую позицию в отношении России. Об этом в статье для издания Spectator заявил журналист Гэвин Мортимер. Российская газета

В материале говорится, что граждане Франции, несмотря на политическую линию Макрона, скептически относятся к помощи Парижа Киеву. Во Франции, подчеркивает издание, хорошо осознают, что именно затягивание конфликта на Украине привело к росту цен на продовольствие и энергоносители. Газета.Ru

Первый тур досрочных парламентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, 30 июня. Правая партия "Национальное объединение" и союзные силы заняли первое место с 33,15% голосов. Левый альянс "Новый народный фронт" занял второе место и получил 27,99% голосов. Президентская коалиция "Вместе за республику" набрала только 20,04%. Lenta.ru