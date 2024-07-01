Белоруссия прокомментировала санкции Евросоюза

Минск подготовил ответ на санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, он связан с ужесточением условий импорта и деятельности в республике субъектов из недружественных стран. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.

Ранее ЕС ввел новые санкции против Белоруссии. В частности, речь идет о запрете импорта из республики в Евросоюз золота, алмазов, гелия, угля, минеральных продуктов и сырой нефти. Кроме того прекращен транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения.

«Минском уже подготовлен комплекс ответных ассиметричных мер. Они будут связаны с ужесточением условий импорта и деятельности в Беларуси субъектов из недружественных стран», — сказал Глаз.



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По его словам, принятые меры не являются инициативными, и вся вина за это лежит на инициаторах санкций, то есть руководстве ЕС. Глаз отметил, что Минск до сих пор убежден, что снятие взаимных претензий возможно только через диалог, а не обмен рестрикциями.