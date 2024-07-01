Британский политик ответил на обвинения в связях с Россией

Глава британской правой партии Reform UK Найджел Фараж прокомментировал сообщения о своей связи с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Times Radio.

По его словам, подобные утверждения являются старой «уткой». Кроме того, Фараж также напомнил, что ранее подобные обвинения в его адрес делала бывшая госсекретарь США Хилари Клинтон.

«Это "утка". Это происходит с самого дня Brexit. С самого момента выхода Великобритании из Евросоюза (появилась — прим. ред.) "утка" о России. "Найджела Фаража финансирует Кремль". Это сказала Хилари Клинтон. "Кампанию по выходу из ЕС финансирует Россия". В результате это закончилось тремя годами судебных разбирательств <...>. И теперь они опять это делают», — заявил он.



Ранее Фарадж ответил на вопрос об отношении к президенту России Владимиру Путину.