Эрдоган объяснил беспорядки в Турции ядовитостью оппозиции

Беспорядки в провинции Кайсери на юге Турции произошли из-за «ядовитых рассуждений» оппозиции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Lenta.ru

«Эти ядовитые рассуждения оппозиции стали причиной инцидента, который вчера устроила небольшая группа в Кайсери. Вандализм и поджоги улиц неприемлемы», — подчеркнул глава государства. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что турецкая полиция задержала 67 человек после беспорядков в городе Кайсери, где местные жители устроили погромы после взятия под стражу гражданина Сирии за насилие над ребенком. ТАСС