Несмотря на неудачные дебаты, американский лидер Джо Байден не выйдет из президентской гонки и останется кандидатом от Демократической партии на выборах. Об этом заявил советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер в эфире Fox News.

«Байден точно будет кандидатом от демократов из-за нескольких причин», — сказал он.



Если президент США покинет предвыборную гонку, это станет концом семейного бизнеса Байденов, который во многом зависит от позиции американского лидера, считает Миллер. Второй причиной является нежелание Байдена подрывать свой авторитет и желание сохранить хорошую репутацию. Кроме того, Байден не хочет стать объектом расследований, которые начинались в отношении американских президентов после их ухода из Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что его успех на дебатах затмило провальное выступление Байдена. По его словам, все внимание зрителей было приковано к неудаче его оппонента, а не к тому, насколько хорошо выступил сам Трамп.