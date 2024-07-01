Пока вы не уснули: попытка госпереворота на Украине и протесты после выборов во Франции

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СБУ сообщила о попытке госпереворота на Украине

© Соцсети

В СБУ сообщили о задержании группы, которая якобы планировала захват парламента и отстранение власти.

«СБУ задержала провокаторов, которые готовили беспорядки в Киеве после Дня Конституции. Служба безопасности разоблачила группу общественных "активистов", которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года», — говорится в сообщении ведомства.



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Во Франции начались протесты после оглашения результатов выборов

Во Франции начались протесты после оглашения предварительных итогов голосования в первом туре парламентских выборов.

В частности, как сообщает Telegram-канал "RT на русском", в Лионе демонстранты стреляют в сотрудников полиции фейерверками.

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Стало известно о первом применении F-16 на Украине

Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на французских экспертов утверждает, что на Украине, «предположительно, состоялось первое боевое применение истребителей F-16».

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На Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

Уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан иноагентом и внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ) связано в том числе с его призывами к убийствам президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зала суда.

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Поддержавший теракт на Крымском мосту бренд возобновил продажи в РФ

На российских маркетплейсах снова начали продавать косметику британского косметического бренда с украинскими корнями Lamel, передает РИА Новости.

Напомним, что осенью 2022 года компания положительно восприняла новость о теракте, совершенном на Крымском мосту. В социальных сетях она назвала день теракта праздничным «днем хлопка».

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Страна НАТО перебросила новые войска против России

© Zuma/TACC

Испания перебросила солдат в Словакию в рамках усилий Североатлантического альянса против России, сообщает ABC. В созданном Мадридом «многонациональном батальоне» есть словенские, словацкие, чешские и португальские военные.

Вместе с усилиями НАТО присутствие Испании на восточном фланге альянса росло в геометрической прогрессии. Последний шаг — это развертывание в Словакии контингента [Испании], состоящего из более чем 780 солдат, — сообщило издание.



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В России нашли способ решения дефицита рабочих кадров

В Минтруде готовятся частично решить проблему с дефицитом кадров с помощью трудоустройства инвалидов. Ведомство подготовит предложения по освобождению от НДФЛ части из них и поддержке при открытии своего дела, передает РБК.

В министерстве отметили, что целью концепции является создание условий для профессиональной самореализации граждан с инвалидностью. Подчеркивается, что сейчас данный вопрос прорабатывается отраслевыми ведомствами, объединениями работодателей, общественными и экспертными организациями.

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Стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по крупнейшей птицефабрике Белгородской области «Ясные Зори» 12 минометных снарядов. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, предприятие в Новой Таволжанке попало под обстрел около 13:30 по московскому времени. В результате пострадали два человека, еще одного спасти не удалось. Власти региона и официальные ведомства информацию о произошедшем пока не комментировали.

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В Дагестане запретят ношение никаба

Муфтият Дагестана планирует издать богословское заключение о запрете никаба. Об этом муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщил на встрече главы региона с общественниками.

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ФНС заблокировала счета Хабиба Нурмагомедова

Telegram-канал SHOT сообщает, что Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

По информации источника, поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей. До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах.

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