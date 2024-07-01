Политолог объяснил, зачем НАТО набросилось на Китай

НАТО набросилось на Китай с целью отсечь страну от России, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что Североатлантический альянс проверяет КНР «на слабо». По его словам, до этого НАТО попыталось запугать Россию, но ничего не получилось.

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Проверяют на слабо Китай. Нас уже проверили и понимают, что номер не проходит. Решили попробовать отсечь от нас союзника запугиванием. Китай не очень смело реагирует на санкции. Некоторые китайские банки показали, что боятся американских санкций. В этом основания западной стороны, что Китай можно запугивать, — пояснил Перенджиев.



Как считает эксперт, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга указывают на то, что Альянс готов увеличить конфликтность с Китаем. По его словам, речь идет не только о конфликте вокруг Тайваня. Политолог выразил уверенность, что НАТО хочет расширить пространство противостояния с Россией и Китаем за счет овладения арктическими ресурсами и установления контроля над Северным морским путем.

НАТО и AUKUS (альянс технического сотрудничества в обеспечении безопасности США, Великобритании и Австралии. — NEWS.ru) хотят установить контроль за судоходством в Тихом океане, а этим планам серьезно мешает Китай. Китай не хочет быть официальным военным союзником России, а выступает только за союзное партнерство. Но в освоении Северного морского пути, арктических ресурсов и обеспечении безопасности судоходства в Тихом океане Китай наш самый верный союзник в этом вопросе, — добавил эксперт.



Столтенберг ранее заявил, что Китай несет угрозу для Тайваня в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подстрекает к конфликту в Европе. По его словам, НАТО углубит сотрудничество с Австралией, Южной Кореей, Японией и Новой Зеландией.