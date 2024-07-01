Замгенпрокурора Украины уволился из-за скандала с девушкой

Замгенпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий, оказавшийся в центре коррупционного скандала, уволен по собственному желанию. Об этом со ссылкой на сообщение офиса генпрокурора пишет RT.

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Приказ об увольнении Вербицкого, повышенное внимание к которому было привлечено после публикации расследования проекта «Схемы», был подписан 1 июля.

«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого», - отметили в ведомстве.



Ранее появилась информация о том, что состоящая в отношениях с замгенпрокурора Дмитрием Вербицким Кристина Ильницкая приобрела элитное имущество за 52 млн гривен (около 114 млн рублей). При этом, согласно расследованию проекта «Схемы», доход девушки «за последнее десятилетие» составил чуть более 360 тыс. гривен (около 790 тыс. рублей). В собственности у Ильницкой казались дом 240 кв. м и автомобиль Porsche Macan T. Дмитрий Вербицкий заявил, что не считает отношения с Ильницкой «семейными», поэтому в декларации ее недвижимость не указал.