КНДР переключилась с китайского на российский спутник

КНДР решила переключить трансляцию своего государственного телевидения с китайского на российский спутник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

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Сигнал перевели в минувший вторник с китайского аппарата ChinaSat 12 на «Экспресс-103» (Россия). При этом на сайте KCNA Watch, специализирующемся на данных о КНДР, пока нет трансляции государственного телевидения КНДР. Агентство отмечает, что из-за переключения сигнала на российский спутник у властей Южной Кореи возникнут сложности с отслеживанием эфира телевидения.

Ранее сообщалось о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Это было сделано в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Пхеньян.

Стороны договорились оказывать друг другу военную помощь. Они не будут вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности.