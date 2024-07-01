Умер первый лауреат Международной Букеровской премии

Албанский писатель Исмаил Кадаре скончался в Тиране, сообщает L’Unione Sarda. По данным издания, 88-летний автор скончался в результате сердечного приступа.

Кадаре стал первым лауреатом Международной Букеровской премии в 2005 году. Он несколько раз был номинантом на получение Нобелевской премии по литературе.

Последняя награда датируется 2023 годом, тогда в Тиране президент Франции Эммануэль Макрон назначил его кавалером Ордена Почетного легиона. Франция стала для писателя второй страной после того, как Париж предоставил ему политическое убежище в 1990 году.

В конце 1950-х годов Кадаре учился в Москве в Литературном институте им. А. М. Горького. Впоследствии на русский язык были переведены такие его романы как «Генерал мертвой армии» и «Суровая зима».

В мае ушла из жизни лауреат Нобелевской премии по литературе писательница из Канады Элис Манро. Она скончалась в возрасте 92 лет в доме престарелых в провинции Онтарио.

По рассказу Манро «Медведь перешел через гору» сняли фильм «Вдали от нее», который впервые вышел на экраны на Торонтском международном фестивале в 2006 году. В 2009 году Манро стала лауреатом Международной Букеровской премии, а в 2013-м — Нобелевской премии по литературе как «мастер современного рассказа».