Обзор иноСМИ: «Игра Макрона окончена», подрыв мировой стабильности из-за действий США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Игра Макрона окончена»

По итогам первого тура выборов в парламент Франции президент Эммануэль Макрон оказался перед крайне болезненным выбором: бросить все, что у него есть, на то, чтобы остановить крайне правых, или попытаться спасти остатки своего некогда сильного движения. Как пишет Politico, проигрыш на выборах стал для Макрона «личным унижением». Досрочные выборы в Национальное собрание Макрон назначил с «единственной целью»: остановить движение Франции к крайностям. В итоге он добился обратного - его партию «Возрождение» опередили как крайне правые, так и крайне левые силы.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен набрало 33,2 процента голосов в первом туре, что означает, что крайне правые могут получить от 230 до 280 мест в парламенте. Поскольку порог абсолютного большинства в парламенте Франции составляет 289 мест, через неделю крайне правые могут попытаться сформировать правительство, премьер-министром которого станет 28-летний президент «Национального объединения» Джордан Барделла. Насколько близко Ле Пен подойдет к абсолютному большинству, зависит от того, как другие партии и Макрон отреагируют на ее громкую победу. Смогут ли они отложить свои разногласия в сторону и объединиться, чтобы победить крайне правых?

Foreign Policy: финансовая война США подрывает мировую стабильность

Западные страны во главе с США начали новую фазу финансовой войны против России и Китая - мощную, но потенциально рискованную эскалацию, которая в итоге может дать Москве и Пекину именно тот результат, которого они хотят. Об этом рассказал обозреватель Foreign Policy Майкл Хирш.

Речь идет о решении G7 передать Украине миллиарды долларов прибыли от замороженных российских активов и о санкциях против китайских банков. Эти меры, по мнению некоторых экспертов, способны подорвать легитимность международной финансовой системы. Профессор права из Китайского университета Гонконга Райан Мартинес Митчелл подчеркнул, что решение G7 подорвало нормы суверенного иммунитета центральных банков. Это может сыграть на руку и президенту России Владимиру Путину, и главе Китая Си Цзиньпину, который хочет сформировать альтернативную финансовую систему на основе юаня.

СМИ: НАТО делится с Украиной данными самолетов-разведчиков

НАТО снова направила самолеты, оснащенные авиационным комплексом радиообнаружения и наведения (AWACS), в Польшу для наблюдения за небом над Украиной, сообщает UK Defence Journal. Неназванный бывший офицер ВВС рассказал изданию, что официально любая собранная информация отправляется только странам НАТО, но некоторые из этих стран быстро делятся данными с Украиной.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску ранее заявила, что системы AWACS способны обнаруживать самолеты на расстоянии ста километров. Она назвала эти системы «ключевым потенциалом сдерживания и обороны НАТО». С февраля 2022 года самолеты с AWACS регулярно патрулируют территорию Восточной Европы и региона Балтийского моря.

Крайне правые побеждают во Франции впервые со Второй мировой

Крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен выиграло первый тур выборов в парламент Франции. Как отмечает Bloomberg, на карту поставлено гораздо больше, чем либеральная, ориентированная на бизнес программа реформ президента-центриста Эммануэля Макрона. Во Франции существует «полупрезидентская» система, в рамках которой граждане выбирают президента и законодателей Национального собрания отдельными голосами.

Внеочередные выборы в парламент Макрон объявил после того, как его партия потерпела поражение на общеевропейских выборах в июне. Голосование определит состав законодательного органа, который состоит из 577 членов и обновляется каждые пять лет. Во втором туре сразятся политики, набравшие наибольшее количество голосов. Поэтому сложно прогнозировать, получит ли какая-то партия абсолютное парламентское большинство, подчеркивает Bloomberg. Макрон останется на посту президента до окончания своего срока в 2027 году независимо от результатов выборов. Назначить премьером страны он сможет члена любой партии, но парламент может ответить на неугодного кандидата вотумом недоверия.

Axios: демократы открестились от Байдена

Демократы, участвующие в борьбе за места в Конгрессе США, начали дистанцироваться от президента Джо Байдена после его провала на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом сообщает Axios.

Демократ из колеблющегося избирательного округа Палаты представителей рассказал Axios об «отчаянных попытках» избежать визита в округ президента или даже первой леди. Собеседник издания заявил, что каждый крупной донор Демократической партии «в ярости и хочет, чтобы Байден отошел в сторону». Мисси Коттер Смасал, кандидат от Демократической партии в Вирджинии, привлекла к себе внимание, отказавшись от участия в мероприятии Демократической партии, запланированном на утро после дебатов.