Карлсон раскрыл мнение Обамы о Байдене

Бывший президент США Барак Обама считает, что действующий американский лидер Джо Байден не сможет победить на выборах главы государства. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в посте, опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter).

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«От очень надежного источника: пост Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним. В частных беседах Обама говорит, что Байден не сможет победить», — раскрыл мнение политика Карлсон.



Журналист также отметил, что отношения между Обамой и Байденом никогда не были теплыми.

«В последнее время они еще больше ухудшились, в основном из-за Джилл Байден. В течение нескольких дней после дебатов она держала своего мужа в изоляции от всех, кто мог бы убедить его отказаться от участия [в выборах президента США]», — рассказал Карлсон.



29 июня сообщалось, что Обама опубликовал в X пост в поддержку Байдена, потерпевшего провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Политик заявил, что гражданам США предстоит сделать «выбор между человеком, который всю свою жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе».

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. По оценкам зрителей и экспертов, встреча стала провальной для действующего главы государства. Они отмечали, что Байден неуверенно держался и выглядел растерянным.