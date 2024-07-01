Бывший президент США Барак Обама не верит, что действующий американский лидер одержит победу на грядущих выборах. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон, отметив, что публичные высказывания Обамы в поддержку Байдена были неискренними. Ura.Ru

В своей публикации Такер Карлсон прокомментировал пост Обамы со словами поддержки Байдену после дебатов. Журналист счел этот пост неискренним, поскольку, по его словам, в частном порядке Обама позволяет себе нелицеприятные высказывания относительно нынешнего главы США. В частности, продолжил Карлсон, он считает, что Байден не сможет одержать победу в президентских выборах. Российская газета

«Обама не говорит, кого он поддерживает, и по состоянию на вчерашний день он не встречался лично с Байденом, чтобы передать это послание. Отношения между Обамой и Байденами никогда не были теплыми. Но в последнее время ситуация еще больше ухудшилась, в основном из-за Джилл Байден (первой леди США — прим. «ВМ»)», — написал журналист. Вечерняя Москва