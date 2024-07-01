Во Франции начались протесты после оглашения предварительных итогов голосования в первом туре парламентских выборов.

В частности, как сообщает Telegram-канал "RT на русском", в Лионе демонстранты стреляют в сотрудников полиции фейерверками.

Кроме того, в Париже и Нанте люди также выходят на улицы после объявления предварительных итогов. Часть митингующих, по данным РИА Новости, в капюшонах и со скрытыми под масками лицами.

Напомним, по данным МВД Франции партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на втором месте с 29,1%, коалиция Макрона - третья с 21,5%.

Названа причина победы Ле Пен в выборах во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 июня объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Глава государства сделал это на фоне провала своей партии на выборах в Европарламент. Победа там принадлежит правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение".