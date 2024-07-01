Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама считает, что действующий президент Джо Байден не сможет одержать победу на грядущих выборах. Об этом заявил журналист Такер Карлсон со ссылкой на свои источники.

По словам Карлсона, Обама в частном порядке якобы говорит людям, что Байден не может победить. По этой причине Обама, предположительно, выступит за проведение открытого съезда.

— В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не сможет победить, и поэтому он выступает за открытый съезд. Обама не говорит, кого он поддерживает, и по состоянию на вчерашний день он не встречался лично с Байденом, чтобы передать это послание. Отношения между Обамой и Байденами никогда не были теплыми (...) Но в последнее время ситуация еще больше ухудшилась, в основном из-за Джилл Байден (первой леди США — прим. «ВМ»), — написал журналист на своей странице в социальной сети Х.



По данным источника, в течение нескольких дней после дебатов Джилл Байден держала мужа «подальше от всех». Уточняется, что остальное окружение действующего главы государства выступает против его выдвижения.

28 июня состоялись дебаты между экс-главой Белого дома Дональдом Трампом и действующим президентом США Джо Байденом. Встреча прошла в Атланте и велась на телеканале CNN. Перед дебатами президент Штатов и кандидат от Республиканской партии воздержались от рукопожатия.

Стала известна позиция сына по участию Байдена в выборах

В ходе дебатов Трамп заявил, что не считает приемлемыми выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным условия по Украине. Бывший президент США пояснил, что конфликт на Украине вовсе не начался бы, будь в стране настоящий лидер.

Демократическая партия США начала активно обсуждать замену президента Джо Байдена другим кандидатом из-за его провала на дебатах. Об этом сообщает Politico.