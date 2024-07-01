Сын президента США Джо Байдена Хантер настаивает на том, что его отец должен продолжать предвыборную борьбу, чтобы американцы увидели «задиру и владеющего фактами политика». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The New York Times (NYT).

Ранее в США прошли теледебаты между Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. По итогам дебатов, 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. При этом телеканал CBS со ссылкой на данные проведенного в конце июня опроса отмечал, что 72% американцев полагают, что умственное состояние президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост.

Несмотря на провальное выступление на дебатах, семья нынешнего главы Белого дома настаивает, что Джо Байден должен продолжать участвовать в предвыборной гонке.

«Одним из самых сильных голосов, умоляющих Байдена противостоять давлению с целью отказа от участия, был его сын Хантер, к которому президент обращался за советом», — сказал источник газеты.



По его словам, Хантер Байден хочет, чтобы американцы увидели ту версию его отца, которую он знает — «задиру и владеющего фактами политика», а не «спотыкающегося стареющего президента».

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При этом один из источников издания подчеркнул, что «вся семья едина» и выразил уверенность, что президент не собирается выходить из гонки и не обсуждал это. Байден собирается «продолжать бороться», заверил он.

Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года. Джо Байден является самым старым лидером в истории страны. При этом частые оговорки и рассеянность 81-летнего Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста.