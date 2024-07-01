Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС, однако уверен, что народ «разделяет эту идею». Его слова приводит ТАСС.

Депутаты Европарламента в середине марта приняли резолюцию, посвященную Армении. В ней предлагалось рассмотреть вопрос о предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС. При этом в Госдуме России предостерегли Армению от ожидания «гипотетического членства» в ЕС, так как руководство страны «даже искусственно не сможет нарисовать» необходимые для вступления цифры и показатели.

По словам Пашиняна, он не видит смысла проводить референдум в Армении, чтобы показать, что «народ поддерживает идею стать членом ЕС».

Пашинян: народ Армении больше не хочет бороться и страдать

«Я сам заявил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, я бы не сделал такого заявления. Если мы проводим референдум, мы должны проводить кампанию. В таком случае люди будут задавать нам вопросы: как, когда, хочет этого ЕС или нет? Люди спросят, готов ли ЕС принять нас», - пояснил глава правительства на заседании «Армянского демократического форума», в котором принимали участие послы ЕС и США.



Он подчеркнул, что сейчас сам не готов ответить на вопрос о готовности ЕС к тому, чтобы рассматривать Армению в качестве возможного члена объединения, но «заявил о политической воле на самом высоком уровне».