В Латвии вступил в силу закон об однополом партнерстве*

Президент Латвии Эдгар Ринкевич объявил, что 1 июля 2024 года в стране вступило в силу решение, легализующее однополое партнерство* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). Об этом он написал в соцсети X.

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В январе в Латвии узаконили новый правовой институт - институт партнерства. С 1 июля два совершеннолетних человека разного или одного пола, имеющие личные отношения, могут зарегистрировать их у нотариуса.

Институт партнерства обеспечивает правовую, экономическую и социальную защиту партнеров на государственном уровне. В Латвии зарегистрированные партнеры в случае необходимости смогут принимать решения, касающиеся лечения, будут получать налоговые льготы и социальные гарантии (к примеру, пенсию партнера, не выплаченную до его смерти).

«На сегодняшний день в Латвии действует Положение о партнерстве, предоставляющее правовую защиту всем партнерам. Долгий путь, правильный шаг. Приветствую всех тех, для кого это важно и кто долго над этим работал!» - заявил Ринкевич.



* - «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.