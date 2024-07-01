Политолог раскрыл, с кем Макрон может объединиться на выборах во Франции

Президентская коалиция «Вместе за республику», которая по итогам первого тура парламентских выборов получила лишь третье место, в ожидании решающего второго тура, вероятнее всего, объединится с левым альянсом «Новый народный фронт», предположил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, главной проблемой такого объединения станет отношение к политике Израиля.

Франция. Варианты правительственной коалиции. Наиболее вероятно, коалиция левых и Макронистов. Ее проблема, как ни странно Израиль. [Основатель «Неподчинившейся Франции» Жан-Люк] Меланшон, главная сила левой коалиции, так сильно против Израиля, что Макрон обвиняет его в антисемитизме. Меланшон принимал участие в шествии Бессмертный полк, — написал он.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против правой партии «Национальное объединение» во втором туре парламентских выборов, передавало AFP со ссылкой на письменное заявление Макрона. По его словам, высокая явка в первом туре парламентских выборов свидетельствует о важности текущего голосования для французов и желании прояснить политическую ситуацию в стране.

Ранее в Сети появились кадры с митингов, вспыхнувших во Франции после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов. Противники ультраправой партии «Национальное объединение», которая получила большинство в первом туре парламентских выборов, громили магазины и кафе, переворачивали и поджигали мусорные баки. Беспорядки сопровождались столкновениями с полицейскими.