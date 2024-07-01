СБУ сообщила о попытке госпереворота на Украине

В СБУ сообщили о задержании группы, которая якобы планировала захват парламента и отстранение власти. RT на русском

«СБУ задержала провокаторов, которые готовили беспорядки в Киеве после Дня Конституции. Служба безопасности разоблачила группу общественных "активистов", которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года», — говорится в сообщении ведомства. Lenta.ru

В заявлении ведомства указывается, что организаторы также намеревались устроить в центре Киева беспорядки, а для подмоги в этом привлекли сообщников - «общественников» из Днепропетровска и других регионов. Российская газета

В конце июня в Киеве начались протесты, которые перекрыли подъезд к Центральному вокзалу. Киевлян попросили временно отдавать предпочтение Южному вокзалу для совершения поездок. Как пишет украинское издание «Экономическая правда», протесты в столице страны связаны со сносом местного оптового рынка. Из-за акции оказалась перекрыта Вокзальная площадь, а также сообщалось, что автобусы и троллейбусы стали следовать с задержками. Газета.Ru