Запад хочет назначить Китай новым «врагом»

Риторика политиков постепенно трансформируется и показывает смену статуса Китая на Западе от «конкурента» к открытому врагу. Внимание на это обратил в своем Telegram-канале китаевед Николай Вавилов.

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Ранее западные политики неоднократно выступали с обвинениями в адрес Китая по поводу военной поддержки России. При этом в 2023 году США и ЕС признавали, что не имеют доказательств. Кроме того сам Пекин исключал возможность поставок военной помощи России и Украине. Также с опровержением таких сообщений выступали в Москве.

По словам Вавилова, Владимир Зеленский, генсек НАТО Йенс Столтенберг и многие другие руководители западного блока «трансформировали риторику в отношении Китая», и сейчас именно Пекин воспринимается как «главный виновник войны на Украине». В частности, Столтенберг отметил, что Китай «разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой».

«Не думаю, что за этим стоит только тактический торг перед будущей мирной конференцией или даже желание саботировать ту мирную конференцию, которую готовит Китай (с Бразилией). Здесь видна стратегия смены статуса Китая от «конкурента» к открытому врагу. То есть это признак приготовления Запада к прямому конфликту с Китаем, а также обоснованию разрыву связей с ним в ЕС и на других рынках», - пояснил эксперт.



По его мнению, в Пекине осознают ухудшение отношений с Западом, исходят из того, что Китай «объявят врагом к концу этого и началу следующего года», и меняют модель своего присутствия в западных странах.

При этом такая ситуация, по данным китаеведа, прогнозировалась рядом специалистом еще с 2009 года, а с 2018-2022 годов «стало ясно практически всем, что мировая война между США и Китаем - исторически неизбежна».

Напомним, что в США считают, что Пекин поддерживает российский оборонно-промышленный комплекс путем экспорта товаров двойного назначения. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил о готовности Вашингтона ввести санкции в отношении Китая, «если с китайской стороны не последуют действия». В свою очередь заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал США не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы.

А официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свои шаги по украинскому кризису, а не направлять необоснованные обвинения в адрес Китая.