Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к развязке крупнейшего конфликта в Европе после окончания Второй мировой войны. Lenta.ru

По словам Столтенберга, КНР якобы поддерживает Россию в производстве БПЛА и ракет, поставляя ей технологии и электронику. В связи с этим, считает генсек НАТО, альянсу необходимо усилить партнерство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для давления на Пекин. Газета.Ru

Ранее официальный представитель Минобороны Китая У Цянь призвал НАТО перестать распространять ложную информацию о китайской ядерной программе и торговых связях, а также прекратить ядерный шантаж и угрозы. RT на русском