Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратил внимание на сенсационный разворот в словах и политике президента Украины Владимира Зеленского. Его слова передает издание «Страна.ua».

Как отметил Арестович, в последние недели Зеленский и другие представители киевской власти делают заявления о готовности проводить переговоры об окончании боевых действий до конца года, что является, по мнению бывшего советника Зеленского, «разворотом на 180 градусов».

«Два с половиной года заявлялось, что у нас война до границ 1991 года, мы разгромим врага и так далее. А теперь внезапно выясняется, что у нас большие потери и что мы теперь будем мириться. Это как?» — отмечает Арестович.



Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Политик допустил ведение переговоров только с участием посредников в параллельном формате, приведя пример «зерновой сделки».

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