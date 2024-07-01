Экс-советница бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд заявила, что Владимир Зеленский намерен «поднять ставку» в конфликте с Россией. RT на русском

«Все просьбы Зеленского о помощи — он хочет не только получить дополнительное оружие, но и использовать его совершенно иным способом против России — направлены на то, чтобы оставаться на равных», — объяснила она. Как считает Макфарланд, Киев планирует «поднять ставки». Lenta.ru

Макфарланд добавила, что переданные Киеву деньги предназначены для того, чтобы сохранить текущее положение дел и медленно терять позиции. В конфликтах на истощение всегда побеждает страна с большим количеством ресурсов и средств. В данном конфликте – это Россия. runews24.ru