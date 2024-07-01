Правая партия «Национальное объединение» под руководством политика Марин Ле Пен занимает лидирующие позиции в первом туре парламентских выборов во Франции. Партия известна своей поддержкой РФ и консервативными взглядами на управление государством. URA.RU расскажет подробнее о лидере «Национального объединения» Марин Ле Пен — в материале.

Биография Ле Пен

Происхождение и образование

Марин Ле Пен, полное имя Марион Анн Перрин Ле Пен, родилась 5 августа 1968 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа. Ее отец, Жан-Мари Ле Пен, является основателем националистической партии «Национальный фронт», которая ранее ассоциировалась с ультраправыми, расистскими и антисемитскими взглядами.

Ле Пен получила образование в Университете Париж II Пантеон-Ассас, где в 1991 году защитила степень магистра права, а в 1992 году — магистра уголовного права. С 1992 по 1998 год она работала адвокатом в Париже.

Карьера в «Национальном фронте»

В 1986 году Ле Пен присоединилась к партии «Национальный фронт». С 1998 по 2003 год она возглавляла юридический отдел партии, а с 2000 года входила в политбюро. В январе 2011 года была избрана председателем «Национального фронта» с 67,65% голосов. Занимая этот пост, Ле Пен активно работала над изменением имиджа партии, в том числе через «дедемонизацию» НФ, чтобы избавиться от обвинений в экстремизме.

В сентябре 2021 года Ле Пен покинула пост председателя НО в связи с участием в президентских выборах 2022 года

В сентябре 2021 года Ле Пен покинула пост председателя НО в связи с участием в президентских выборах 2022 года

Политическая деятельность и реформы

Под руководством Ле Пен партия сместила акценты на евроскептицизм, укрепление безопасности и экономики страны. В июне 2018 года «Национальный фронт» был переименован в «Национальное объединение». Эти реформы способствовали росту поддержки партии среди населения: рейтинг согласия с идеями партии вырос с 22% в 2011 году до 33% в 2017 году.

Достижения на политической арене

В сентябре 2021 года Ле Пен оставила пост председателя для участия в президентских выборах 2022 года. В парламентских выборах 2022 года ее партия заняла третье место, получив 89 мандатов, что позволило создать собственную фракцию в Национальном собрании — впервые с 1988 года.

От Европарламента до национального лидерства

Ле Пен трижды была избрана депутатом Европейского парламента в 2004, 2009 и 2014 годах. Особенно знаковым стало ее участие в выборах 2014 года, когда «Национальный фронт» впервые возглавил список с результатом в 25,4%, что французские СМИ охарактеризовали как «политическое землетрясение». В Европарламенте Ле Пен активно продвигала концепцию «содружества европейских государств», предлагая модель сотрудничества, которая не противоречила бы национальным интересам стран.

Формирование новой политической силы в Европе

В 2015 году под руководством Ле Пен была создана фракция «Европа наций и свобод», объединившая правые националистические партии. Эта фракция включала представителей из Нидерландов, Италии, Австрии, Бельгии и Великобритании. В июне 2017 года Ле Пен отказалась от мандата ЕП, сосредоточившись на работе в национальном парламенте Франции, где совмещение полномочий запрещено законом.

Участие в президентских выборах и политические амбиции

Ле Пен активно участвовала в президентских выборах, начиная с 2012 года, когда она заняла третье место. В 2017 году она дошла до второго тура, уступив нынешнему главе Франции Эммануэлю Макрону. В 2022 году, набрав в первом туре 23,1% голосов, она снова вышла во второй тур, где получила 41,5% голосов. В своей кампании Ле Пен обещала обеспечить «национальную независимость» и борьбу с радикальным исламизмом.

Политические взгляды и скандалы

Ле Пен выступает за реформу ЕС и контроль иммиграции, при этом поддерживая идею о принадлежности Крыма России. Она также сталкивалась с обвинениями в экстремизме, но была оправдана.

Что известно о партии «Национальное объединение»

История и политическая программа «Национального объединения»

«Национальное объединение», ранее известная как «Национальный фронт», была основана в октябре 1972 года отцом Марин Ле Пен. До парламентских выборов июня 2022 года партия имела лишь восемь мест в Национальном собрании Франции. На протяжении своей истории партия достигла значительных успехов, в частности, на выборах в Национальное собрание в 1986 году, где она получила 35 мест, и в Европарламенте в 2014 году, где она заняла 24 места. В 2000-х годах партия стала третьей по значимости политической силой во Франции.

Основные положения «Национального объединения»

Программа партии включает ужесточение требований к получению французского гражданства, ограничение числа иммигрантов до десяти тысяч в год и завершение программ воссоединения семей для мигрантов. Партия выступает за возвращение к традиционным ценностям, таким как поощрение многодетных семей, ограничение абортов и сохранение французской культуры. В экономической политике партия придерживается идей Жака Сапира, акцентируя на снижении государственного вмешательства в экономику.

Влияние антииммигрантской риторики

В 1980-х годах антииммигрантская риторика стала ключевым элементом политической стратегии «Национального объединения», что привлекло внимание миллионов французов, недовольных текущей иммиграционной политикой. Это помогло партии укрепить свои позиции на политической арене Франции.

Отношение Ле Пен к РФ

В феврале 2017 года и марте 2023 года Ле Пен заявила, что «не было никакого вторжения в Крым» со стороны России. Она также выступала в защиту российской «демократии» в 2014 году и критиковала французские президентские выборы 2002 года за предполагаемые нарушения.

Члены ее партии участвовали в качестве наблюдателей на выборах в Крыму и Донбассе, которые не признаны международным сообществом. До 2022 года «Национальное объединение» открыто поддерживало политику России. В Европейском парламенте партия голосовала против резолюции, осуждающей отравление Алексея Навального и закон России об «иностранных агентах».

Во время последних президентских выборов «Национальное объединение» предложило в своем оборонном буклете возможность «союза с Россией по существенным вопросам, таким как европейская безопасность». Однако после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года партия официально осудила РФ, но через месяц начала выражать сомнения. Ле Пен критиковала санкции против России, называя их «бесполезными», и партия выступала против отправки оружия на Украину.

«Национальное объединение» изменило свою тактику голосования в Европейском парламенте, предпочитая воздерживаться, чтобы избежать критики. Так, партия не поддерживала резолюции, осуждающие «эскалацию войны» или выражающие «неизменную поддержку Украине».

Ле Пен даже рассматривала возможность запретить членам партии присутствовать на выступлении украинского лидера Владимира Зеленского в Европарламенте в 2023 году, однако лидер партии Джордан Барделла стал единственным депутатом, аплодировавшим президенту Украины.