Премьер-министр Словакии Роберт Фицо скоро сможет вернуться к работе после недавнего покушения. Об этом сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк, его слова приводит портал pravda.sk. Lenta.ru

«Премьер приближается к тому состоянию, когда он полностью сможет исполнять свои обязанности», - сказал он. ТАСС

Калиняк, правда, утверждает, что после того, как Фицо получил несколько огнестрельных ранений, сохраняются определенные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но это не помешает премьеру появиться на публике. Российская газета