Стало известно состояние Фицо после покушения

После покушения здоровье премьера Словакии Роберта Фицо налаживается и скоро он вернется к своим обязанностям, написал портал Pravda.sk, сославшись на министра обороны страны Роберта Калиняка.

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"Фицо приближается к состоянию полного выздоровления и скоро приступит к исполнению своих обязанностей", - утверждает издание.



Калиняка, правда, утверждает, что после того, как Фицо получил несколько огнестрельных ранений, сохраняются определенные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но это не помешает премьеру появиться на публике.

Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, а 15 мая нападавший произвел в него пять выстрелов.

Стрелок задержан, Фицо попал в больницу, откуда был выписан в конце мая.

МВД утверждает, что стрелявшим двигали исключительно политические мотивы. Теперь ему грозит пожизненный срок заключения.

Следователи продолжают работу, проверяя, были ли у нападавшего сообщники.