Польша ввела ограничения для украинских дальнобойщиков

Гостаможенная служба Украины сообщила об ограничениях Польши на въезд и выезд украинских дальнобойщиков, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки. RT на русском

«С 00:00 1 июля 2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки - разрешения или книги ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта - прим. ТАСС)», - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. ТАСС

Причина принятия такого решения Варшавой в сообщении не уточняется. Пункты пропуска на других участках украинской границы работают в прежнем режиме. Газета.Ru