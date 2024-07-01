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Власти Польши ввели ограничения на въезд и выезд для украинских дальнобойщиков

Гостаможенная служба Украины сообщила об ограничениях Польши на въезд и выезд украинских дальнобойщиков, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки. RT на русском

«С 00:00 1 июля 2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки - разрешения или книги ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта - прим. ТАСС)», - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. ТАСС

Причина принятия такого решения Варшавой в сообщении не уточняется. Пункты пропуска на других участках украинской границы работают в прежнем режиме. Газета.Ru

Польша ввела ограничения для украинских дальнобойщиков
© РИА Новости
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