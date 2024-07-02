Макрон высказался по поводу действий Нетаньяху

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предотвратить столкновение между еврейским государством и шиитским движением "Хезболлах". Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора Макрона и Нетаньяху.

"Президент республики выразил озабоченность ростом напряженности между "Хезболлах" и Израилем. Макрон заявил об абсолютной необходимости предотвратить столкновение, которое нанесло бы ущерб как Ливану, так и Израилю", - приводит AFP выдержку из коммюнике.



В середине июня израильская армия одобрила оперативный план наступления в Ливане. Власти Израиля вслед за операцией против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа рассчитывают одновременно нанести удар по силам "Хезболлах", которая, как и ХАМАС, действует против Израиля, периодически обстреливая территорию еврейского государства с севера.

1 июля газета Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Израиль может начать наземную операцию против "Хезболлах" на юге Ливана во второй половине июля.

Последний конфликт между милицией "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе.