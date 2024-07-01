В Таллине пообещали убрать из города все советские символы

В Таллине пообещали убрать со зданий города все советские символы до конца года. Об этом рассказал вице-мэр столицы Эстонии Мадле Липпус, передает ERR.ee.

«По соглашению коалиции мы договорились убрать советскую символику со зданий, принадлежащих городу Таллинну. К сентябрю у нас будет подробный план, как поступить с советской символикой», — рассказал городской чиновник.



Он добавил, что решение о советских символах на зданиях, принадлежащих частных собственникам, остается за владельцами объектов.

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