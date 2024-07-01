«Национальное объединение» победило на выборах во Франции в первом туре

Правое движение «Национальное объединение» и его союзники одержали убедительную победу в первом туре выборов в Национальное собрание — нижнюю палату французского парламента. По данным Министерства внутренних дел страны, эта партия получила 33,4% голосов избирателей.

«„Нацобъединение“ и его союзники в первом туре получили 33,4% голосов и одержали победу», — передает данные МВД газета Le Parisien.



Внеочередные парламентские выборы во Франции были назначены после того, как президент страны Эммануэль Макрон распустил прежний состав Национального собрания. Политическим партиям пришлось в сжатые сроки — менее трех недель — провести выдвижение кандидатов и предвыборную кампанию.

Второй тур голосования состоится 7 июля. Французам предстоит избрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в нижней палате парламента. Впервые за историю Пятой республики выборы проходят в таком сжатом временном формате.