Шпетле: Венгрия, став председателем ЕС, не сможет поменять его политику

Венгерский политический эксперт Георг Шпетле высказал мнение, что Венгрия, став председателем ЕС, не сможет коренным образом изменить его политику. RT на русском

Эксперт считает, что председательство «может дать импульсы, подсветить проблемы и предложить их решение». Шпетле также не стал убеждать, что председательство - должность символическая. Оно, считает эксперт, «немного указывает направление», и Венгрия не сможет что-то диктовать ЕС. Российская газета

Венгрия с 1 июля начинает председательство в Совете Европейского союза. Газета.Ru