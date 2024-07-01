Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал итоги первого тура парламентских выборов во Франции, на которых одержала победу партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Эксперт выразил мнение, что французы голосуют против того, что им не нравится и у них, как им кажется, есть политическое представительство в лице правых.

«Проблема в том, что это политическое представительство — обман почтеннейшей публики. <...> По мере того, как Ле Пен приходит от популярности к реальной власти, она ведет себя все меньше как политик-нонконформист и все больше как «системный» французский и европейский политик», — отметил Перла.



Он напомнил, что недавно Ле Пен аплодировала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По мнению политолога, она это делает, чтобы считаться не «пророссийской», а «нормальной» с точки зрения нынешнего политического курса в Европе.

Правая партия «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов.

Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Далее следуют республиканцы (6,56% голосов, 1 избранный) и различные правые (3,67%, 2 избранных).

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После объявления первых результатов парламентских выборов радикалы движения black bloc начали разбивать витрины кафе и поджигать мусорные баки на манифестации в Париже. В ответ полиция применила слезоточивый газ.