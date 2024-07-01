Маск назвал проблему, которая сплотила американцев

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что провал президента США Джо Байдена на дебатах и его «когнитивные проблемы» смогли объединить несогласных друг с другом демократов и республиканцев. Об этом он написал в соцсети X.

Один из пользователей X заявил, что «одной из самых объединяющих вещей для Америки за долгое-долгое время» стало наблюдение за «снижением когнитивных способностей Байдена» во время дебатов. Маск с этим согласился.

«Это правда, впервые за долгое время я вижу, чтобы республиканцы и демократы оказались согласны в чем-то», - заявил Маск.



Ранее 67 процентов зрителей CNN отдали победу на дебатах экс-главе США Дональду Трампу. Действующего президента Джо Байдена поддержали лишь 33 процента зрителей. СМИ писали, что некоторые члены Демократической партии начали всерьез обсуждать замену Байдена другим кандидатом.

Запад встревожился из-за состояния Байдена на дебатах

Как отмечал CNN, 81-летний Байден говорил нечетко и выглядел гораздо старше 78-летнего Трампа. Иногда Байдену не удавалось довести мысль до конца и выразиться ясно. В один из моментов Трамп сказал, что не уверен, понимает ли сам Байден, что говорит. Демократ, ранее работавший в администрации Байдена, заявил, что президент «выглядел и звучал ужасно».