В Китае назвали цели участия Си Цзиньпина в саммите ШОС

Анонсированное участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля призвано подчеркнуть роль этой организации в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Такую точку зрения китайских политологов приводит издание Global times.

Саммит ШОС будет проходить на фоне серьезных перемен в глобальной обстановке, а также усиления блоковой конфронтации в международных отношениях. Эти процессы в большинстве своем спровоцированы действиями Запада, подчеркивают аналитики.

Встреча глав-государств Шанхайской организации сотрудничества призвана послать западным странам сигнал, что нарождающиеся экономики по-другому смотрят на мироустройство. И развивающиеся страны хотят, чтобы их точку зрения слышали, отмечает старший научный сотрудник Народного университета Китая Чжоу Жун.

Одним из ключевых событий саммита может стать вступление в ШОС Белоруссии. Увеличение стран-участниц Организации до двузначного числа подчеркнет важность и влиятельность данной многосторонней структуры, считают эксперты.

При этом преимуществом ШОС является существенное отличие правил работы данной организации от принципов, на которых построены создаваемые США объединения. Так, Шанхайская организация сотрудничества базируется на взаимном уважении, равноправии и обоюдовыгодном сотрудничестве, а не на «гегемонизма», насаждаемом США, считает директор Института евразийских исследований Шанхайского университета политических наук Ли Синь.