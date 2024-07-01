В США обеспокоились из-за пророчества американского адмирала

Увеличение бюджетных расходов и госдолга способно привести к серьезным проблемам в экономике Соединенных Штатов Америки, что напрямую отразится на обороноспособности страны. О данной угрозе сообщили аналитики Уильям Ругер и Томас Савидж в материале для журнала The National Interest.

Как указали обозреватели, в июне республиканцы в Объединенном экономическом комитете конгресса выступили с предупреждением о том, что государственный долг Штатов, составляющий 34,5 триллиона долларов, представляет угрозу для экономического роста страны.

«Чтобы хотя бы иметь шанс должным образом управлять издержками, необходимо ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие по необходимости их сокращать», — предлагают аналитики.



Если бюджетная политика и государственный долг ударят по потенциалу экономического роста страны, у Штатов не будет экономики, необходимой для обеспечения и поддержания высокой обороноспособности. Авторы вспомнили, что 14 лет назад бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен выступил с подобным пророчеством, указав, что нацбезопасность напрямую связана с состоянием экономики.

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«Предупреждения адмирала Маллена начинают сбываться с приближением срока погашения долга», — обеспокоились эксперты.



Ранее экономист Павел Самиев заявил, что постоянно растущий госдолг США может стать угрозой мировой экономике в случае, если страна перестанет исполнять свои обязательства — это чревато финансовым кризисом.