Пока вы спали: заявление главы НАТО и кто виновен в провале Байдена на дебатах

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Столтенберг заявил, что НАТО будет укреплять отношения с Австралией, Южной Кореей, Японией

НАТО будет продолжать укреплять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе – с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, речь идет об усилении взаимодействия в таких сферах, как контроль над вооружениями, развитие технологий, противодействие кибератакам.

Говоря о перспективах открытия офиса Североатлантического альянса в Токио, генсек указал, что на предстоящем в июле саммите НАТО никаких решений на этот счет принято не будет.

Politico: семья Байдена обвинила его помощников в провале на дебатах

Родственники главы Белого дома Джо Байдена обвиняют его помощников в провале на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

По данным источников газеты, семья Байдена призвала его уволить или понизить в должности членов его команды, которых они считают виновными в неудачном выступлении.

Члены семьи президента также настаивают на продолжении его избирательной кампании, особенно его жена Джилл и сын Хантер.

Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря

Пхеньян осуществил запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap.

Снаряды представляют собой одну баллистическую ракету малой дальности и еще одну неопознанную баллистическую ракету.

Первая пролетела примерно 600 км, вторая — около 120 км.

Одна из ракет, которые запустила КНДР, могла выйти из строя и упасть в стране.

Запуск состоялся после предупреждения со стороны КНДР об ответных мерах на совместные учения военных США, Южной Кореи и Японии.

В Париже левые проводят масштабный митинг после первого тура выборов в парламент

Во Франции тысячи сторонников коалиции левых партий «Новый народный фронт» организовали митинг на площади Республики в Париже в поддержку своих кандидатов после первого тура досрочных парламентских выборов, сообщает ТАСС.

Манифестанты держали плакаты «против фашизма» и против «крайне правых». Сотрудники полиции, которые в большом количестве дежурили по периметру площади, не вмешивались в процесс.

Помимо Парижа, акции левых против потенциальной победы правого «Нацобъединения» во втором туре выборов проходили в Лилле, Нанте, Лионе.

Венгрия возглавила Совет ЕС

Венгрия начала свое председательство в Совете Европейского союза, сообщает «Лента.ру».

Оно продлится полгода. Будапешт возглавит Совет Евросоюза в условиях серьезных разногласий с руководством ЕС по некоторым вопросам, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.

Официальным логотипом председательства стал кубик Рубика — в 2024 году изобретению венгерского инженера Эрне Рубика исполнилось 50 лет.