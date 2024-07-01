Проигрыш действующих глав США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона связан с тем, что американцы и французы не согласны с их политикой и голосуют против, требуя их ухода. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Ранее экспресс-опрос, проведенный CNN после предвыборных дебатов 27 июня, показал, что бывший американский лидер Дональд Трамп одержал уверенную победу над действующим главой государства Джо Байденом. По оценке CNN, 67 процентов зрителей назвала победителем Трампа, лишь 33 процента отдали голос за Байдена.

При этом партия Макрона проиграла на выборах в парламент Франции, заняв третье место. В первом туре досрочных выборов в Национальное собрание убедительную победу одерживает правая партия «Национальное объединение».

По словам Володина, действующие главы государств «с треском терпят поражение»: Байден стал «токсичным даже для своих», а Макрон не сумел показать, что популярен и контролирует ситуацию.

«Эти результаты не случайны. Граждане США и Франции делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности», - заявил он.



Бриджит Макрон попала в неловкую ситуацию во время голосования на выборах

Спикер Госдумы также предрек поражение правящей консервативной партии Великобритании на предстоящих выборах в парламент, посоветовав властям стран Запада искать причину «в себе».

«Байден, Макрон, Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц. – Прим. ред.), Сунак (премьер-министр Великобритании Риши Сунак. – Прим. ред.) все сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире. Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода», - констатировал политик.



Напомним, что прошедшие с 6 по 9 июня выборы в Европарламент в некоторых странах ЕС также завершились поражением правящих партий и победой правых сил.