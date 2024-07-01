Венгрия возглавила Совет ЕС

Венгрия начала свое председательство в Совете Европейского союза (ЕС) сроком на полгода. Страна принимает эстафету у Бельгии, чтобы в конце декабря передать ее Польше, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что Будапешт возглавит Совет ЕС в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по некоторым вопросам, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.

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Сложные отношения с Брюсселем повлияли даже на выбор девиза председательства: «Сделаем Европу вновь великой!». Данный девиз напоминает предвыборный лозунг бывшего лидера США Дональда Трампа, которого не поддерживает действующее руководство Евросоюза. Несмотря на это, на его стороне открыто выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Официальным логотипом председательства стал кубик Рубика — в 2024 году изобретению венгерского инженера Эрне Рубика исполнилось 50 лет. На сайте председательства говорится, что головоломка требует «стратегического видения, терпения, дисциплины и точности — тех качеств, которые необходимы для председательства Венгрии в Совете ЕС».