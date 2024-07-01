Украинцам предрекли беспощадный и разрушительный Майдан

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко отреагировал на призыв к украинцам самостоятельно закупать дорогое энергооборудование. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

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«Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный», — указал политик. Так он прокомментировал высказывание исполнительного директора ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка о необходимости домохозяйствам потратить несколько тысяч долларов, поскольку ранее они сильно недоплачивали за электроэнергию. Парламентарий отметил, что большинство украинцев не смогут себе позволить выделить такую сумму.



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26 июня генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии с марта 2024 года. Из его слов следует, что в начале года у Украины оставалось около 18 гигаватт выработки электроэнергии, что составляет около трети от показателя начала 2022 года в 56 гигаватт.