Глава британского МВД раскритиковал Бэнкси за акцию с нелегалами

Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли раскритиковал организаторов художественной акции на музыкальном фестивале в Гластонбери, где толпа носила на руках надувную лодку с манекенами, изображающими нелегальных мигрантов.

Как выяснилось в воскресенье, за акцией стоял уличный художник Бэнкси, опубликовавший видео с лодкой в социальных сетях.

Во время пятничного выступления бристольской рок-группы Idles неизвестные пустили по рядам зрителей резиновую лодку с десятком манекенов в спасательных жилетах. Это недвусмысленная отсылка к кризису с нелегальными мигрантами, которые десятками тысяч переправляются в Великобританию через Ла-Манш, и которых британское правительство пытается выдворить из страны, лишая права получить убежище в королевстве. Толпа начала раскачивать лодку на руках под песню, призывающую видеть в иммигрантах людей, не давая воли страху и ненависти.

Британские СМИ интерпретируют акцию Бэнкси, который считается уроженцем Бристоля, как уже не первое критическое высказывание художника в адрес иммиграционной политики британских властей.

"Попытки переправиться [через Ла-Манш] на лодках смертельно опасны и стоили жизни слишком многим людям. Ужасное впечатления производят участники фестиваля, которые, веселясь, изображают мигрантов и прославляют действия преступников, организующих незаконную транспортировку людей, - заявил Клеверли, комментируя широко разошедшиеся кадры с фестиваля. - Каковы бы ни были ваши политические взгляды, это не та тема, которую можно сводить к подобному".



К его словам присоединился и замглавы британского правительства Оливер Дауден, обративший внимание на то, что преступные группы, наживающиеся на мигрантах, стремящихся попасть в королевство, ежедневно подвергают риску жизни взрослых и детей.

История Бэнкси

Бэнкси - один из самых востребованных уличных художников современности. Долгие годы ему удавалось сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Однако в одном из ранних интервью, на которое вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание в ноябре прошлого года, еще молодой художник, нижняя часть лица которого закрыта, разрешает журналисту называть его Робби, отвечая на вопрос, можно ли использовать его полное имя - Роберт Бэнкс. Однако не исключено, что и в этом случае речь идет о псевдониме или вымышленном имени.

Фирменный стиль Бэнкси - реалистичные черно-белые граффити, в которых он поднимает вопросы социального неравенства, лицемерия властей, а также наиболее злободневные темы, включая пандемию COVID-19 и идущие в мире вооруженные конфликты. Цены на произведения художника продолжают стремительно расти. В октябре 2021 года рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором внутри рамы потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные 18,6 млн фунтов стерлингов ($25,4 млн по курсу на тот момент).