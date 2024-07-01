В НАТО назвали страны, с которыми будут активно сотрудничать

НАТО будет продолжать укреплять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, речь идет, в том числе об Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.

«Нам необходимо сделать наше партнерство значимым», — сказал руководитель Североатлантического альянса. Будет усилено взаимодействие в таких сферах, как контроль над вооружениями, развитие технологий, противодействие кибератакам.



Говоря о перспективах открытия офиса Альянса в Токио, Столтенберг сказал, что на предстоящем в июле саммите НАТО никаких решений на этот счет принимать не планируется.

До этого глава правительства Японии Фумио Кисида дважды принимал участие в саммитах Альянса. При штаб-квартире НАТО в Брюсселе действует постоянное представительство этой страны.